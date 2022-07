Modlím se. Těším se domů. Ostravský památník válečným veteránům je hotov

„Chtěla jsem vytvořit takové místo paměti, do kterého může divák vstoupit a symbolicky v něm projít kus cesty s těmi, kteří nesou zkušenost z války. Největší kužel ukazuje mimořádnou situaci války, druhý reflektuje všednodennost a ten třetí, nejmenší, reflektuje situaci doma, po válečném konfliktu,“ vysvětlila Právu sochařka Sceranková.

„Ta slova zachycují jejich zkušenost z války i to, jak se cítili po návratu z války domů. Snažili jsme se, aby výběr obratů byl věcný a důstojný, nechtěli jsme žádné hraní na city,“ podotkl ještě Buddeus. Dodal, že texty na památníku se v noci rozsvítí.

Záměr na vybudování Památníku válečným veteránům vzešel z iniciativy Armády ČR. „Je to poprvé, co jsou v Česku připomínáni všichni váleční veteráni, tedy i ti novodobí. O takovém památníku se u nás poprvé mluvilo v roce 2013. Jsem rád, že se to podařilo v Ostravě uskutečnit,“ uvedl plukovník Jaroslav Hrabec, který je autorem myšlenky.