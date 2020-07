Mlsna: Odklad říjnových voleb nehrozí. Lidé v karanténě ztrácejí volební právo

Pacientů s koronavirem přibývá a na podzim jistě přibudou i respirační onemocnění podobná covidu. Neuvažujete o odkladu voleb, jako tomu bylo nedávno v Polsku?

Ne. Odklad je mezní situace, byl by aplikován pouze tehdy, kdyby situace byla ještě horší než v době nouzového stavu. Dnes nemáme vyhlášen nouzový stav a riziko není tak intenzivní jako v březnu a dubnu.

Odklad pro celé území ČR je ultimativní zásah, který je spojen s prodloužením volebního období dosavadních krajských zastupitelstev a zkrácením volebního období těch budoucích.

A i podle zkušeností, které máme třeba se Srbskem, Polskem nebo Jižní Koreou, opatření lze dobře uvést do praxe. Celkem se takto volby odehrály v poslední době v asi 25 zemích.

Kdo by volit nesměl?

Při krajských i senátních volbách platí v této souvislosti omezení osobní svobody z důvodů ochrany veřejného zdraví. Volič tedy nemůže odevzdat svůj hlas v případě individuálně určené karantény. Ta je stanovena vůči konkrétní fyzické osobě krajskou hygienickou službou. Třeba když byl uzavřen Uničov, aby nikdo nemohl ven ani dovnitř, volby by se na tom místě konaly. Pouze by nemohl hlasovat ten, kdo by byl individuálně v karanténě z rozhodnutí krajské hygieny.

Jenže když přijedu z určité země, musím do karantény, aniž by mě kdokoli testoval…

Ale to není karanténa. Při té vám musí někdo vyhotovit individuální rozhodnutí, lejstro, že máte být v karanténě. Není to tak, že každý, kdo se vrátí ze zahraničí, má zůstat doma. Když přijedete a bude vládní nařízení, že máte zůstat 14 dní doma, to není individualizovaná karanténa.

Takže v tomto případě lze jít k volbám?

Přesně tak. Člověk by musel mít prokazatelně infekční chorobu, aby volit nemohl. Není to na bázi pravděpodobnosti.

V MF Dnes jste popisoval některá protiinfekční opatření u voleb. Podle čeho budete rozhodovat?

Opatření se budou aktivovat podle rizika nákazy v daném ohnisku. Pokud bude riziko jen mírné, možná bude při hlasování povinná rouška, dezinfekce, udržování sociálního odstupu při vstupu do volební místnosti a komisaři budou mít oddělené pulty. Může být i inovace, kdy budou odděleni plexisklem.

V ohniscích, kde by bylo zvýšené riziko, by se aktivovala navíc další opatření, aby si každý volič přinesl svoji vlastní psací potřebu, nebo by rizikovým skupinám byla vyhrazena určitá hodina, třeba 14.00 až 15.00 v pátek, nebo v sobotu od 8.00 do 9.00. Nebo bude stanoveno, že v době hlasování může být v místnosti jen jeden volič.

Jsme domluveni s hlavní hygieničkou, že aktualizaci rizik a opatření budeme vyhodnocovat v první polovině září. Vyhodnotíme například, kolik karantén probíhá, jak jsou po republice rozloženy. Ani dnes nejsou v Moravskoslezském kraji tisíce individuálních karantén. Volby za ztížených podmínek jsme si už vyzkoušeli v praxi, a to v červnu při doplňovacích senátních volbách na Teplicku.

Nebylo by namístě uzákonit korespondenční hlasování, jak to navrhovala opozice?

To v případě karantény nic neřeší. Má to zejména usnadnit voliči, jak odevzdat hlas. Když se někdo rozhodne odeslat hlas nebo ho dá do přenosné urny, tak se ten hlas kompletuje se všemi ostatními po uzavření volební místnosti tak, aby se nedalo zjistit, jak který volič hlasoval.

Takže pokud se do celé hromady hlasů zamíchají hlasy od lidí, kteří jsou infekční – a to se nebavíme jen o covidu-19, ale i třeba o tuberkulóze, kterou je dnes také řada lidí nakažena – dojde k přenosu infekce při sčítání hlasů.

V karanténě jsou dnes i lidé, kteří mají nemoci, jež dosud nevymizely. A když vezmou lístek, dají ho do obálky, zalepí ji, obvykle slinami, pak vloží do urny nebo pošlou korespondenčně na úřad, tak to je taky asi nežádoucí jev.

Omezení osobní svobody z důvodů ochrany veřejného zdraví je standardní institut, který je v zákoně o volbách do parlamentu od roku 1995 a o volbách do krajských zastupitelstev od roku 2000. A běžně se aplikoval.

Opozice navrhuje, aby k lidem do karantény chodily speciální týmy vybavené ochrannými pomůckami a dezinfekcí, aby žádný hlas nepřišel vniveč. To by šlo?

Opět. Komisaři tam přijdou v protiatomových oblecích, ti lidé odhlasují – a co bude dál? Smícháme ten hlas s ostatními hlasy a bude to sčítat státní okrsková komise.

Možná by se ten papír dal prohnat dezinfekcí?

Určitě se musí zajistit, aby hlasy byly započítány do toho konkrétního okrsku. A tam budou komisaři sčítat všechny hlasy v „gagarin oblecích“ (ochranné obleky)? Vedle toho není reálné, aby tyto týmy fungovaly ve 14 tisících okrsků.

Elektronické hlasování je utopie…

Jistě, nejen do října, ale obecně. Upustily od toho i státy, které si tuto utopii realizovaly v praxi a zjistily, že jsou s tím problémy, zejména obrovská bezpečnostní rizika, ztráty hlasů v elektronické podobě, které už se nikdy nepodařilo najít. To působí destruktivně. Většina států z elektronické podoby vycouvala.