Mladí řídí bezpečněji, ale jsou nejrizikovější

8. srpna v Novém Bydžově na Hradecku 21letý řidič dostal smyk a narazil do zaparkovaného auta, poté poškodil oplocení dvou domů. Z místa nehody utekl, na druhý den se šel přiznat na policii. V autě zůstalo šest zraněných osob ve věku od 15 do 23 let, škoda se odhadla na 240 000 Kč.