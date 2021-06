Místo zraněného pacienta dostává srdce náhradník

Havárie se stala v úterý kolem dopolední desáté hodiny. Do sanitky, která pacienta do IKEM převážela, nabourala na Příbramsku dodávka, která houkajícímu vozu nedala přednost. Vrtulník pacienta převezl do pražské nemocnice Motol se středně těžkým zraněním.

Byla to letos už druhá dopravní nehoda, kterou odnesl zájemce o transplantaci. V dubnu do sanitky, která do IKEM převážela pacienta čekajícího na nové srdce, narazilo osobní auto ve středočeských Úvalech. Pacient vyvázl s tržnou ranou na hlavě a jiná sanitka ho do IKEM odvezla hned po nehodě.