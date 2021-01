Místo vleku vozí lyžaře skútry

„Zpočátku nás chodili hlavně okukovat. Pokud by vláda kompenzace počítala z loňského obratu, stejně bychom nedostali skoro nic,“ řekl Právu spolumajitel společnosti Vladimír Cháb.

Místo si ale i díky velkým investicím získalo důvěru vyznavačů bílých svahů. Dnes má na sociálních sítích hodně příznivců a právě tady, na Facebooku, se řada z nich ozvala, že se jim nápad vozit lyžaře na svahu skútrem líbí. I když ti, kteří byli ochotni si za komfort na sjezdovce zaplatit, se ještě v pátek těsně po odpoledním zahájení dali počítat na prstech. Podle Chába si do pátečního odpoledne rezervovalo lyžování na pátek a víkend asi sto zájemců.

Jak Právu popsal Cháb, dosavadní situace byla tristní. „Lyžaři či snowboardisté, kteří tu celé Vánoce poctivě vyšlapávali celý kopec, nakonec nebyli schopni ho ani pořádně sjet, protože byl ucpaný sáňkaři a lidmi na bobech,“ popsal, co se dělo v uplynulých týdnech.

Provozovatelé přitom zdůrazňují, že budou dodržovat hygienická opatření, na sjezdovce by nemělo být naráz víc než 30 lidí.

Mezi prvními přijela na Čeřínek rodina Kunkových z Jihlavy. „Jsme pravidelní návštěvníci areálu,“ řekla Právu maminka Vlasta, která se vydala na svah se svými dvěma syny. Z neobvyklého „vleku“ příliš velké obavy neměla: uklidnil ji slib, že řidič skútru pojede pomalu. A zvládli to skvěle. „Je to výborný nápad,“ pochválila provozovatele.

„Na podzim jsme jeli co do vlastních úspor na doraz, půjčili jsme si peníze i od kamarádů. Domluva byla, že zaplatíme o Vánocích, které v naší praxi představují až čtyřicet procent ročního obratu. Teď nám ve fakturách leží půl milionu a my ho nemáme,“ doufá Vladimír Cháb, že je tento způsob provozu uchrání v první řadě před odstřižením od elektřiny.