Mírná zima silničářům šetří posypový materiál i peníze

Doplnil, že i v těch dosud nejmírnějších zimách se spotřebovalo 5 500 tun, zatímco v krutých zimách bylo zapotřebí i 12 500 tun posypové soli. Vozy silničářů dosud najezdily 10 000 kilometrů. „Je jasné, že šetříme nejen pohonné hmoty a materiál, ale tato zima by se měla příznivě podepsat i na stavu komunikací, které nebudou tak zničené,“ dodal provozní ředitel.

A dokládá spotřebu za leden 2019, který byl na zimní údržbu nejvíce náročný za posledních dvanáct let. „V lednu loňského roku jsme spotřebovali 5 915 tun soli a 10 992 tun inertu,“ doplnil Cekota.

Od začátku této zimní sezony silničáři ve Zlínském kraji spotřebovali 2 507 tun soli a 6 970 tun inertu, rok předtím to ke konci ledna bylo 8 194 tun soli a 15 138 tun inertu. „Vzhledem k tomu, že na začátku zimního období jsme měli na skládkách připraveno 12 706 tun soli a 18 300 tun inertu, jsou zásoby posypových materiálů v tuto chvíli výrazně nadprůměrné a určitě nebude nutno v tomto zimním období další posyp dokupovat,“ řekl Právu mluvčí.

V horských oblastech Královéhradeckého kraje vyjeli silničáři k zimní údržbě silnic až 12. listopadu loňského roku. Předchozí zimu to bylo již v říjnu, kdy na udržení sjízdnosti silnic v souvislosti s příchodem sněhu vynaložili 480 tisíc korun.

V porovnání s loňským rokem, kdy stejné období přišlo na víc než 134 milionů, to je však zlomek. „Například v lednu roku 2019 přišla zimní údržba na 87 milionů, letos na zhruba 41 milionů,“ upozornil Friček.

Jako výrazně podprůměrný hodnotí dosavadní průběh zimy silničáři v Ústeckém kraji. „Od listopadu do konce ledna jsme vysypali pouze 2 500 tuny soli, to je v porovnání se stejným obdobím před rokem o 5 000 tun soli méně,“ řekla Právu náměstkyně ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Lenka Holovská.

Silničáři ze Správy silnic Olomouckého kraje spotřebovali loni v listopadu a prosinci 5 300 tun soli a 4 400 tun inertního materiálu. Letos v lednu to pak bylo 3 450 tun soli a 2 400 tun inertního materiálu. Celkem za tyto tři měsíce najeli 105 tisíc kilometrů. Zásob mají dostatek.

Ušetřené peníze jdou podle něj do oprav dopravního značení, svodidel a bezpečnostního vybavení, které se provádějí průběžně po celý rok, a do údržby silniční zeleně v podobě především průřezů a kácení stromů a keřů.

Správa silnic Moravskoslezského kraje díky mírné zimě uspoří poměrně hodně prostředků, se kterými se počítalo na zimní údržbu. „Když to srovnám s minulou zimou, pohybují se úspory v současné době kolem patnácti milionů korun.

Posypového materiálu jsme letos spotřebovali rekordně málo za poslední roky, co pamatuji,“ řekl technicko-provozní náměstek Milan Novák. Dodal, že údržba se prováděla zejména v horských oblastech, v ostatních částech kraje sypače vyjížděly v prosinci a v lednu jen sporadicky.

Ušetřené peníze použije Správa silnic Moravskoslezského kraje na letní údržbu. „Ty peníze se neztratí. O to více se po skončení zimy udělá oprav vozovek, dopravních značek a svodidel, budeme moci více investovat do údržby příkopů a zeleně. Máme na starost asi 2 700 kilometrů silnic, na kterých je pořád co dělat,“ dodal Novák.