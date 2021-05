Ministrů s policejní ochrankou stále přibývá, nově už ji má i Havlíček

„V rámci financí řešíme boj proti hazardu, boj proti organizovanému zločinu, DPH, celní správu... Je tam plno věcí, kde jdeme proti organizovanému zločinu. Už to, co jsem zažil, přes obálku s jedem a různé pokusy přepadnout mě, tak to má opodstatnění,“ argumentoval tehdy Babiš. Po něm nárok na stálý policejní doprovod získala i nynější ministryně financí Alena Schillerová.