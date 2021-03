Ministři budou muset létat linkami. Vládní letka se smrskne

„Ve vládě i kvůli pandemii není podpora pro koupi nového letounu. V plánu byl nákup velkého letadla do roku 2025, ale přesunulo se to na rok 2028,“ řekl Metnar poslancům branného výboru.

Pro přepravu politiků, vojáků do misí, případně sportovců na velké akce nebo občanů v krizi ze zahraničí, tak zbyly jen dva airbusy A319. A čtyři menší vrtulové letouny Casa C-295, ke kterým by měly letos přibýt další dva nové stroje této značky.

V praxi to bude znamenat, že služeb vládních letounů budou moci využít hlavně ústavní činitelé z tzv. velké čtyřky. Tedy prezident, premiér a šéfové obou komor parlamentu.

Obrana loni dostala od vlády za úkol koupit menší proudový letoun, tzv. business jet, z druhé ruky. Ale ani na druhý pokus se to nepovedlo, protože za 660 milionů korun nikdo nic nenabídl. Dalšího nákupu se proto podle Metnara vzdali.

„Navíc se letoun náletem hodin a stářím blíží k intervalu velkých servisních prací, které by byly velmi drahé,“ řekl Právu. Vysloužilý stroj chtějí nabídnout k prodeji nebo převést do sbírek Vojenského historického ústavu. Během tří desítek let vyšly opravy a předepsaný servis na stamiliony korun. Další větší povinný servis vychází na rok 2022.