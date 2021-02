Ministr Blatný k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Rakousko je z testů ve školách nadšené. Česko je ani nedokáže rychle koupit

Domácí

Část žáků, konkrétně maturanti a studenti závěrečných ročníků VOŠ, se má začít vracet do lavic 1. března, zda se to ale podaří, není vůbec jisté. Odvíjet se to...