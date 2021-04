Ministr Arenberger na zdravotním výboru k vývoji epidemie

Pokud se maloobchod otevře, měl by v prodejnách nadále platit limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka. Povinné bude také dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest.

Již bylo rozhodnuto o tom, že se od pondělí 3. května se v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji vrátí do lavic žáci 2. stupně základních škol. V případě dobré epidemiologické situace by mohlo dojít k otevření 2. stupňů základních škol i v Praze a Středočeském kraji. Tam by se také mohly vrátit do školek všechny děti.