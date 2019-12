Ministerstvo souhlasilo se vznikem další spalovny v Ostravě. Město se zlobí

„Celé je to postaveno na tom, že údajně ten projekt více škodlivin z Ostravy odebere, než přidá. Ale ta úvaha je pro mě tedy naprosto bizarní. Oni počítají s tím, že investor na své náklady vymění v okolí spalovny nějaký počet těch neekologických kotlů. Ale ty kotle by musely být stejně vyměněny, protože musí do roku 2022 splňovat zákon o ovzduší. Považovat tohle za kompenzační opatření je výsměch Ostravanům,“ zlobil se primátor.

„Nyní analyzujeme rozhodnutí a řešíme, co dál, zda se to dá ještě nějak zvrátit. Pokud by nám už nic jiného nezbylo, tak bychom alespoň apelovali na to, aby případná kompenzační opatření šla přímo do našeho obvodu, protože spalovna je na našem území,“ sdělil Právu starosta MHaH Patrik Hujdus (Nez.).