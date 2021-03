Ministerstvo řeklo, kdo se první vrátí do škol

V okamžiku, kdy se zlepší epidemická situace a bude možné uvažovat o rozvolnění opatření, bude ministerstvo zdravotnictví navrhovat částečný návrat dětí do škol. V úterý to uvedla mluvčí resortu Barbora Peterová. Kdy by k tomu mohlo dojít, však zatím není jasné.