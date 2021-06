Ministerstvo mění podmínky, testování dětí na táborech bude mírnější

„Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat, a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem,” dohodla se hlavní hygienička Pavla Svrčinová s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem.

Podle nyní platného opatření, které vláda schválila v pondělí 14. června, by nemusely přetestování absolvovat děti s PCR testem, ale jen v případě, že se v táboře nenajde nikdo se samotestem či antigenním testem. To přitom podle organizátorů není příliš pravděpodobné, protože ne vždy je možné sehnat na PCR test vhodný termín, zvlášť u táborů, které začínají už v červenci. Celý tábor s PCR testy by pak musel chodit na testy, i kdyby jen jediné dítě mělo antigenní test.