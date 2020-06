Ministerstvo kultury: Stavební záměr může poškodit hodnotu InterContinentalu

„Zatím blíže nespecifikovaný stavební záměr vlastníka hotelu InterContinental pochopitelně může mít za následek ohrožení nebo poškození památkových hodnot, pro které by se hotel InterContinental mohl stát kulturní památkou, a to včetně okolních ploch,“ uvedla Awwadová.

Pokud by investor požádal stavební úřad Prahy 1 o územní, či dokonce stavební rozhodnutí, řízení by běžet nemělo. Stavební úřad by měl případné řízení přerušit, dokud ministerstvo kultury nerozhodne.

Podle Hlaváčka se brutalistický hotel nejprve vnímal jako cizorodý prvek, ale názor na jeho architektonické i urbanistické kvality se změnil. „Je to zajímavý posun a jistě by si zasloužil hodnocení ve vztahu k současným diskutovaným záměrům,“ uvedl náměstek. Přivítal plánovanou úpravu dopravního režimu na náměstí Miloše Formana. „Střecha garáží je v návrhu snížena na úroveň náměstí, což náměstí zpřístupňuje,“ dodal.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme, STAN) čeká, až ho investor se svými plány podrobně seznámí. „Pokud jde o tu stavbu, která má být na piazzettě Miloše Formana, přesně ani nevíme, jaká je její podoba, jaká je její hmota. Viděli jsme pouze nějaké hmotové ideje, ale to nepokládám za hotový záměr,“ řekl Právu Hejma. Předpokládá veřejnou a odbornou diskusi o věci, „která budí vášně a emoce“, vítal by ale revitalizaci celého prostoru.