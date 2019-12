Ministerstvo je kvůli Babišově auditu ve strachu, tvrdí opozice. O peníze podle ní Česko přijde

Ten zároveň navrhoval, aby výbor přijal výzvu vládě, aby minimalizovala škody, které z auditní zprávy vyplývají, a ukončila střet zájmů premiéra. To ale ostatní poslanci z ANO nepodpořili a usnesení tak neprošlo.

Poslanec ANO Jiří Bláha nařkl pravici z toho, že diskriminuje podnikatele, když chtějí vstoupit do veřejného života. „Stavíte se za podnikatele jen slovně, činy nejsou vidět," uvedl.

Do té doby, než dokumenty výbor dostane, jednání přerušili. Na výsledky výboru čeká i plénum Sněmovny, které se informacemi o auditu Evropské komise ke střetu zájmů českého premiéra zabývalo začátkem prosince.

K žádosti výboru získat překlad materiálu zopakovala, že auditní zpráva i odpověď na ni jsou důvěrné, což jako státní úředníci budou ctít. Odmítla i to, že by úředníci byli ve strachu nebo pod tlakem.

„O ty peníze přijdeme. Jde o to, jak velká finanční ztráta to bude,” uvedl Bělobrádek. Reagoval tak na slova premiéra o tom, že Česko žádné peníze vracet nebude. To se podle Bělobrádka opravdu nestane, ale Česko jednoduše další peníze nedostane a hrozí i úplné zastavení dotací.