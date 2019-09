Ministerstva lhala, zlobí se senátoři kvůli tajnůstkaření ohledně auditů o Babišovi

Odpověď na auditní zprávy zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) ale nechtěla komentovat, co v odpovědi zaznělo. Ona sama prý obsah reakce nezná. Koncem srpna v rozhovoru pro Deník N ale řekla, že „rozporovali každou větu“.

„Až přijde finální zpráva, bude to trošičku jiná otázka. Nyní ale rozporujeme každou větu na každé stránce. Cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda,“ uvedla Dostálová v rozhovoru.

Evropská komise v předběžných auditních zprávách tvrdí, že český premiér má stále vliv na koncern Agrofert, který patří do jeho svěřenského fondu. Podle komise to představuje problém ve vztahu k čerpání dotací.

Česká republika by v takovém případě mohla vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Premiér Babiš to ale odmítá a dlouhodobě opakuje, že Česko žádné peníze nebude muset vracet.