Miloš Zeman se nechá naočkovat ještě v lednu

Babiš v neděli v CNN Prima News řekl, že od 15. ledna se mohou k očkování registrovat lidé nad 80 let věku, od 1. února pak všichni bez rozdílu. Při registraci ovšem musí uvést věk a popsat svůj zdravotní stav. Systém to následně vyhodnotí a přidělí termín. Přednost budou dostávat lidé s nemocemi, o nichž je známo, že průběh nemoci zhoršují, například lidé s cukrovkou - a to i když budou mladší než zájemci bez cukrovky.