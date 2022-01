Milostivé léto se zopakuje, možná ještě letos

„Dohodli jsme se s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), a to nejen na základě nějaké naší dohody, ale na základě jednání předsedů koaličních stran, na tom, že důvody pro to, aby se Milostivé léto ‚prodloužilo‘, tady jsou,“ potvrdil minulý týden Právu šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Ten byl také spoluiniciátorem současného Milostivého léta.

Stát tady vymáhá pohledávky, které nikdy nevymůže Marian Jurečka

Prodloužení nynějšího termínu ale není reálné, protože by se to muselo provést legislativně do konce ledna, na což nezbývá čas. „Hledáme ale cesty, jak bychom Milostivé léto zopakovali, pravděpodobně v letních měsících tohoto roku,“ řekl Výborný.

Prozatím se podle něj dohodlo, že ministerstvo spravedlnosti připraví návrhy řešení a novelu zákona. „Musíme to projednat i v rámci koalice, aby na tom řešení byla shoda, případně dořešit i některé věci, které jsou nyní napadány, že nejsou jasné,“ dodal Výborný.

Mohly by přibýt i správní exekuce

Současné Milostivé léto se vztahuje pouze na exekuce vedené exekutory, nikoliv ve správním řízení, kam patří například nedoplatky na daních. To by se příště mohlo změnit, když rozšíření na exekuce ve správním řízení prosazuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Když se podíváme na pohledávky, které má například Česká správa sociálního zabezpečení, tak to je velký objem, šance odbřemenit lidi je tu velká. Na rovinu si řekněme, že stát tady vymáhá pohledávky, které nikdy nevymůže, je to nereálné,“ řekl ministr v nedávném rozhovoru pro Právo.

„Správní a finanční exekuce jedou podle úplně jiného zákona, daňového řádu a podobně,“ vysvětlil Výborný důvod, proč se na ně nyní Milostivé léto nevztahuje.

Pro je i opozice

„Ale s ministrem Blažkem jsme ve shodě, že toto je zjevná nespravedlnost. Takže ministerstvo spravedlnosti bude jednat s ministerstvem financí a budou řešit, že by se inicioval nějaký institut i u těchto správních řízení,“ dodal Výborný.

Avšak to se nedá stihnout do novely, která by měla Milostivé léto realizovat ještě letos, poznamenal poslanec.

„Vláda se v programovém prohlášení vlády zavázala, že vyhodnotí nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů a najde vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů,“ okomentoval to mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

„Do této oblasti samozřejmě spadá i takzvané Milostivé léto,“ dodal mluvčí.

Úřad podle něj v současné době provádí analýzu dat ze svých interních systémů a chystá se požádat Exekutorskou komoru o její data o exekucích v rámci Milostivého léta.

Pro to, aby se projekt zopakoval, je také druhý iniciátor Milostivého léta, opoziční poslanec Patrik Nacher (ANO): „Ukázalo se, že je to dobrá myšlenka, jak zastavit některé letité exekuce zaplacením jen jistiny. Pomůže to všem dlužníkům zbavit se jich, věřitel dostane to, co by od některých sotva dostal po kapkách, a základní odměnu tam má i exekutor,“ řekl.