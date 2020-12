Miliardáři Sehnalovi končí nájemní smlouva, výstaviště má jisté jen po dobu covidu

Co bude s výstavištěm dále, není jasné. Sehnal totiž zatím nenašel shodu se státem na dalším prodloužení nájmu. Miliardář to vysvětluje útlumem jednání kvůli epidemii koronaviru.

Nájemní smlouva měla skončit na konci roku, kvůli polní nemocnici ale byla prodloužena do konce února příštího roku, a to kvůli provozu zdravotnického zařízení pro „poskytování služeb pacientům s onemocněním covid-19”.

Sehnal neexistenci nové nájemní smlouvy vysvětluje epidemií koronaviru. „Teď je to prodlouženo do konce února. Pokud potrvá potřeba, aby výstaviště sloužilo jako rezerva pro polní nemocnici, případně očkovací centrum, tak bychom to prodlužovali pro tyto potřeby i dále. A jen, co nám to umožní protipandemická opatření, tak bychom pokračovali v přípravě nové smlouvy,” osvětlil Sehnal.