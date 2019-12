Michálek stupňuje kritiku: Odejít by měl Kalousek, myslí si to všichni

Říkají to všechny opoziční strany, jen já jsem jediný, kdo to říká veřejně

„Pan Kalousek by měl jít do ústraní. Má dramaticky větší nedůvěru voličů než ostatní politici v této zemi. Dokud bude v klíčové funkci předsedy klubu, opozice nemůže důvěryhodným způsobem fungovat. Té situaci by to hodně pomohlo,“ prohlásil Michálek.