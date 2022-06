Michálek: Je to jako mafie, STAN a Redla musíme řešit

Domnívám se, že korupce v dnešní politice má mnoho různých podob a toto je taková čtvrtá cenová kategorie, kde to vyloženě funguje jako mafie z 90. let. Bylo to pro mě hodně nepříjemné čtení, když jsem viděl, že je něco takového možné. To jsem opravdu netušil, že takhle běží čilá spolupráce s panem Redlem, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře.