Mezi studenty zkoušejí nové testování

Studenti ze zdejší 3. B zkoušeli přítomnost koronaviru hned třemi různými testy: stěrem z přední části nosu, pliváním do kádinky a odběrem slin z úst za pomoci tamponu. Cílem pilotního projektu je totiž také zjistit to, které testy jsou školákům nejvíce příjemné.

„Chceme zvolit to, co bude nejlépe zpracovatelné v laboratoři a nejméně nepříjemné pro děti,“ uvedla primářka oddělení genetiky a molekulární diagnostiky liberecké nemocnice Iva Dolinová.

Právě laboratoř Krajské nemocnice v Liberci by měla PCR testy ze škol zpracovávat. V úterý kontrolovala vzorky jen jedné třídy, příští týden by se měli do projektu zapojit i ostatní studenti libereckého gymnázia.