Metnar to schytal v ANO za radary a slíbil čistku. Náměstek raději rezignoval

V reakci na to ve středu rezignoval náměstek pro vyzbrojování Filip Říha, uvedly Lidovky.cz. Náměstek tvrdí, že dodržel zákon a žádnou chybu neudělal a odstupuje pouze kvůli mediálnímu tlaku.

Už v neděli šéfa resortu obrany ostře zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném reportu na Facebooku, kde napsal, že Metnar se obklopuje „pitomci“ a nedokáže je pohlídat, aby nedělali chyby.

Na ministra jsou naštvaní hlavně poslanci ANO z branného výboru.

Vyčítají mu, že je dopředu neinformoval o chybných zakázkách a že je pro ně těžké ho poté na veřejnosti hájit.

„Vázne komunikace mezi poslanci a vyzbrojovací sekcí. Vyzvali jsme pana ministra, aby buď sjednal nápravu u současného náměstka pro vyzbrojování Filipa Říhy, nebo aby to řešil personálně,“ řekl Právu poslanec Jan Řehounek.

Nerozumí tomu, tvrdí Šlechtová

Metnar nevylučuje, že budou na ministerstvu padat hlavy. „Nechal jsem si vše detailně doložit, včetně příčin pochybení. Situaci vyhodnocuji a následně rozhodnu o možné osobní odpovědnosti,“ sdělil Právu Metnar.

Poslankyně a exministryně obrany Karla Šlechtová s takovým řešením nesouhlasí, podle ní je vinen situací hlavně Metnar.

„Řekl, že bude pokračovat v personálních čistkách, ale měl by spíš začít u sebe a zjistit si, o čem ty zakázky jsou, než vyhazovat lidi, kteří jsou v tom nevinně,“ řekla Právu.

Šlechtová: Já zakázky alespoň řídila

Šlechtovou na ministerstvu Metnar vystřídal a sama také čelila kritice kvůli nákupům výzbroje a výstroje. „Taky jsem byla kritizována za zakázky, ale mohu říci, že jsem ty zakázky alespoň trošku řídila. Pan Metnar tomu nerozumí, pouze sděluje, co chtějí vojáci, ale měl by na veřejné zakázky víc dohlížet, víc, než dělá,“ poznamenala Šlechtová.

Ministr Metnar loni v únoru vládu informoval, že dva radary Vera NG od pardubické firmy ERA budou stát 780 milionů korun. Během vyjednávání ale ministerstvo zjistilo, že reálná cena je dvojnásobná. Výbor pro obranu ani vládu o tom, že cena bude nakonec 1,5 miliardy, však neinformovalo.

Minulý týden vyšlo najevo, že Metnar vládu a výbor informoval mylně i u zakázky na osm rušiček Starkom, které dává dohromady státní podnik Vojenský výzkumný ústav a které původně měly stát 960 milionů korun.

Nakonec ministerstvo souhlasilo s cenou 1,45 miliardy. To rozzlobilo Babiše. „Vlastně je to ještě horší případ, protože rušičky vyrábí naše státní firma a tam měli vědět skutečnou cenu. Stačilo si to u ní jen ověřit,“ napsal premiér na Facebooku. Přiznal, že ho situace na obraně trápí a že by Metnar měl začít něco dělat.

„Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií?“ rozčilil se Babiš.