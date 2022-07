Mendelova réva v Brně uschla, zachránili ji Japonci

Jenže v Brně Mendelova réva později odumřela. „Koncem devadesátých let jsme díky neuvěřitelné náhodě získali z Tokia výhonek z oné původní Mendelovy révy a nyní z ní máme už tři keře,“ řekl Právu vedoucí botanické zahrady Michal Pavlík.

„Ono to po vinařské stránce co do kvality není nic moc, ale její příběh je jedinečný,“ dodal Pavlík. Právě bílé zdi za hlavním pavilonem Botanické zahrady Mendelovy univerzity v Brně nyní keře Mendelovy révy popínají. A raší na nich hrozny.