Memoriál Alfreda Nikodéma přilákal do ledové Vltavy v Praze 400 otužilců

Podle ředitele soutěže a předsedy I. plaveckého klubu otužilců Praha Tomáše Prokopa měla voda před závodem 3,4 stupně, od noci klesala teplota s každou hodinou. Účastníci tak mohou usilovat o otužilecké výkonnostní stupně. To lze jen v takzvané ledové vodě, tedy vodě o teplotě do čtyř stupňů Celsia. Teplota vzduchu na Štěpána v centru Prahy byla minus šest stupňů Celsia.

Zavřená sportoviště ženou Čechy do ledové vody

Zavřená sportoviště ženou Čechy do ledové vody Koktejl

Nejstarším plavcem je letos Blanka Vyskočilová z Hradce Králové, které je 82 let, nejmladším účastníkem je desetiletá Kateřina Rejzková z Holoubkova.

Mezi aktivními účastníky je několik přemožitelů kanálu La Manche včetně Abhejali Bernardové, která kanál pokořila v rámci unikátního ultratriatlonu – po přeplavání úžiny pokračovala jízdou na kole do Chebu a odtamtud do Prahy běžela. Bernardová navíc v roce 2018 úspěšně dokončila takzvanou Oceans Seven – náročnou výzvu pro dálkové plavce, jejíž splnění zahrnuje překonání sedmi průlivů na sedmi kontinentech.