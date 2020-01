Měla by se zřídit linka mezi Prahou a Tchaj-pejí, myslí si Ferjenčík

Partnerství s Tchaj-wanem podle Ferjenčíka přináší mnohem víc než spolupráce s Čínou. „Doufám, že se podaří zřídit linku Tchaj-pej–Praha. Partnerství s Tchaj-wanem s ohledem na technologický rozvoj má daleko větší potenciál. Tchaj-wan tady vybudoval fungující firmy, zatímco z těch čínských investic profitovala jen Slavia Praha, které teda fandím, ale to nestačí,“ řekl Novinkám Ferjenčík.

Zeman vzkazuje do Číny: Investujte a možná k vám nakonec pojedu

Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana byla Česká republika pro Čínu pouze zajímavým vstupním prostorem do Evropské unie. „Na těch bilaterálních vztazích jí nikdy nezáleželo. Ve chvíli, kdy někteří naši politici, v případě prezidenta Zemana trochu překvapivě, řeknou svůj názor, tak se ukazuje, že Čína bude hledat jiné vstupní dveře,“ sdělil Novinkám Rakušan.

Podobně to vidí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Zrušení linky Praha–Peking je podle ní další důkaz, že Čína nestojí a nikdy nestála o rovnocenné partnerství.

„Čína nás považuje za vazaly, kteří mají poslouchat. A pokud ne, tak budeme potrestáni. Třeba právě zrušením přímé linky. Takto ale přece vztahy dvou suverénních zemí fungovat nemůžou,“ komentovala to Pekarová.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš naopak zrušení linky s Pekingem lituje. Podle něj byla ekonomicky výhodná jak pro Českou republiku, tak pro Čínu. „Kvanta čínských turistů budou do Evropy cestovat jinou cestou. Lze jen doufat, že časem opět ekonomické uvažování zvítězí nad dočasným napětím a že Česká republika nebude pro některé lidi v Pekingu slepé místo na mapě,“ napsal Novinkám v SMS zprávě Dolejš.

Čína pozastavila prodej letenek z Pekingu do Prahy firmou Hainan Airlines s platností od začátku března. O čínském opatření v úterý informovaly weby Respekt.cz a Deník N.

Můžeme to tak vnímat, že je to odpověď ze strany Číny

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu v České televizi řekl, že od Číny zatím neslyšel oficiální vysvětlení, proč se linka ruší. Podle něj je ale jasné, že to souvisí s napjatými vztahy mezi Pekingem a pražským magistrátem. „Můžeme to tak vnímat, že je to odpověď ze strany Číny,“ prohlásil ministr.