Měl nahradit Blatného, ale nabídku nedostal. Nikdo o mé názory nestojí, říká Běhounek

První spekulace o možnosti, že by měl do konce března skončit ve vládě, jak ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), tak ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD, se objevily v polovině února. Místo v čele zdravotnického resortu měl získat právě Běhounek.

„Ať si to zhodnotí jiní. Já to hodnotit nebudu. Mám na to naprosto vyhraněné názory. Zpracoval jsem na to nějaké podklady, ale nebudu to dále komentovat. Nemá to vůbec žádnou cenu. Nikdo to nechce slyšet,“ uzavřel Běhounek.