Maxová: K ČSSD cítím dluh. S ANO přišla o voliče

Po svém odchodu z hnutí ANO jsem opakovaně vedla i mnohahodinové debaty i se svou poradkyní a odbornou asistentkou Štěpánkou Vajnerovou, co dělat dál. Hledaly jsme všechna pro a proti, a především si definovaly smysl svojí práce. Být politikem vám dává velkou moc a podstatné je, jak s ní nakládáte, jestli ji využíváte ve prospěch svůj, nebo společnosti.

V tomto jsme měly jasno, také jsme jednoznačně věděly a víme, že sociální politika je pro nás srdeční záležitostí. Udělaly jsme si analýzu stran a hnutí a u všech najdete menší či větší „škraloup“. Do uvažování jsme zahrnuly i témata, na kterých dlouhodobě pracujeme a některá z nich nejsou pro konzervativní strany přijatelná.

Spoluzakladatelka ANO Maxová přestupuje v rámci europarlamentu do ČSSD

Spoluzakladatelka ANO Maxová přestupuje v rámci europarlamentu do ČSSD Domácí

Nic jsem s nikým nezkoušela a se soc. dem. jsem nevyjednávala. Pravda ale je, že hned po odchodu z ANO jsem dostala jednu, dá se říct, oficiální nabídku, které si velmi vážím, a další subjekty mě lehce „oťukávaly“. Nechci říkat podrobnosti. Prostřednictvím pana Hamáčka jsem ČSSD oslovila sama a nekladla jsem žádné podmínky. Tomuto kroku ale předcházela přímá výzva od Tomáše Petříčka, se kterým od nástupu do EP spolupracuji a na řadu věcí máme podobný názor.

Po posledních volbách jsou pouze dvě členské země, které nemají zastoupení ve druhé nejsilnější frakci Pokroková aliance socialistů a demokratů, jsou to ČR a Irsko. Evropa stojí na sociálních pilířích a čeští občané si zaslouží mít přímé spojení i do této frakce, tak jako by měli mít zastoupení v českém parlamentu. Sněmovna není žvanírna a demokracie bez nalezení kompromisu mezi různými pohledy na věc nemůže existovat.