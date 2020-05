Mapa: Máte v Praze byt nebo dům? Od letoška zaplatíte na daních až dvakrát víc

„Najednou přišla složenka a koukám, že je tam téměř dvakrát víc než loni. Dost mě to překvapilo. Zvlášť v době koronaviru mi to přijde jako podpásovka,” postěžovala si Novinkám paní Kateřina.

Ta má byt v Praze 11 o velikosti 90 m2 a zatímco loni platila 980 korun, tak letos je to o 80 procent víc, tedy 1764 korun.

„Nikdo nám to předem neřekl, jen poslali složenku a řekli: zaplaťte dvakrát víc. Navíc to ani není pro celou Prahu 10 jednotné, což už nechápu vůbec,” zlobí se Pražan Jan. Zatímco za byt velikosti 77 m2 ve Vršovicích v roce 2019 platil 950 korun, letos je to už 1900 korun.

Co pro náš dům udělali?

„Mě to dost šokovalo. Kdyby to bylo 20 procent, tak to beru, ale 100 procent je hodně a nevím, co pro náš dům udělali, že to takhle zvednou. Všechno si platíme sami,” podivoval se občan z Prahy 1, který má byt na Florenci o velikosti 93 m2. Do loňského roku za něj platit daň 1100 korun, letos musí zaplatit 2200 korun.

Do totožné situace jako paní Kateřina, pan Jan i občan Prahy 1 se v Praze dostaly tisíce občanů, volají na finanční úřady. Nejvíce jim vadí, že je na to vedení Prahy ani městské části důrazněji neupozornily a ptají se, co s jejich penězi bude.

Důvodem vyšší ceny je to, že vedení Prahy už loni zvýšilo tzv. místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti z jedničky na dvojku, tedy o 100 procent. Zároveň ale dala Praha městským částem možnost snížit svůj vlastní velikostní koeficient právě u domů nebo bytů také o 100 procent. Tím by se situace vyrovnala a daň by u bytů a domů zůstala stejná

Vyhnánek: Starostové volali po zvýšení

Jenže to už velká část z 57 městských částí neudělala a řadě vlastníků se tak daň zvýšila o polovinu. Většina z nich to přitom zjistila až nyní. Navíc do konce května musejí majitelé daň zaplatit, pokud tak neučiní, naskakuje jim penále.

„Daň z nemovitosti je jediná daň, která jde přímo městským částem. Starostové po té změně dlouhodobě volali. My jsme jim dali možnost vyjádřit svá přání,“ vysvětlil Novinkám pražský náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Ke stoprocentnímu zvýšení daně přistoupila například Praha 1, Praha 3, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Suchdol, Šeberov nebo Kunratice a mnoho dalších. Celkem jich je 21.

Čižinský: Peníze na dopady koronaviru

„Právě z těchto peněz nyní mohou městské části financovat ty, kteří jsou postiženi koronavirem. Umožňují nám pomoci lidem, kteří přicházejí o bydlení, nebo podnikatelům, aby nezavřeli svoje provozovny,” hájí stoprocentní zvýšení starosta Prahy 7 a zároveň lídr Prahy sobě, která spoluvládne na magistrátu, Jan Čižinský.

Za byt velikosti 60 m2 tak dnes na Praze 7 místo 1600 korun zaplatíte 3200. V Kunraticích pak třeba za dům o velikosti 200 m2 majitel z loňských 2660 korun zaplatí až 5500.

Například za dvojpokojový byt na Vinohradech na Praze 3 o velikosti 62 m2 majitelka loni platila 730 korun a letos je to už 1460 korun.

O 80 procent daň zvýšily jen čtyři městské části. Jde o Prahu 11, Nebušice, Klánovice a Benice.

Se zvýšením o 40 procent musí počítat občané v Praze 12, v Libuši, v Dubči, v Kolodějích, v Křeslicích, v Lipencích, ve Vinoři a v Nedvězí.

Například majitel rodinného domku o velikosti 149 m2 v Modřanech tak místo loňských 2214 korun zaplatí 3690 korun.

24 částí bez zvýšení

Hlouběji do peněženek naopak nemusejí sahat majitelé nemovitostí ve 24 městských částech. Jde například o Prahu 10, Zličín, Štěrboholy, Velkou Chuchli, Přední Kopaninu, Dolní Počernice, Satalice, Lochkov nebo Běchovice.

„Přestože se nám každá koruna dost hodí, protože městské části jsou podfinanované, tak jsme přesvědčeni, že celkové zdanění je vysoké a že není potřeba tím naše občany zatěžovat,” řekl Novinkám starosta Běchovic a pražský zastupitel Ondřej Martan (ODS).

Řada z městských částí, která daň nezvyšovala svým rezidentům, má ale zásadní výhodu v tom, že se na jejím území nacházejí velké sklady nebo nákupní centra. Na ty se totiž vztahuje tzv. místní koeficient také, a jelikož byl navýšen na dvojnásobek, kasy městských částí se tak naplní i bez toho, aniž by se daň musela zvedat obyvatelům města.

Dvojnásobná daň jako u komerčních prostor je také u garáží.

Nezvýšily jste? Peníze od Prahy nečekejte

Pražský náměstek Pavel Vyhnánek ale ještě upozornil, že městská část, která daň nezvýšila, nemůže očekávat, že jí to bude Praha kompenzovat.

„Pokud to nějaké neudělaly, tak nemohou čekat, že jim magistrát bude chybějící peníze doplácet. To by bylo extrémně nefér k těm, které ten nepopulární krok udělaly,” doplnil Vyhnánek.

Praha i přes četné výzvy občanů v současné době nemůže daň během roku snížit, zvýšit ani odpustit. Každý občan si ale může na finanční správě, která daň spravuje, individuálně zažádat o odklad splatnosti.