Manželství homosexuálů podporují dvě třetiny lidí

Průzkum se uskutečnil loni v listopadu a prosinci. Zapojilo se do něj přes 1000 lidí nad 18 let z celé ČR. Podle 67 procent z nich by mělo být manželství pro všechny, tedy i pro dvojice mužů či žen. Celkem 78 procent míní, že by měla být možná adopce biologického potomka partnera či partnerky. Podle 62 procent dotázaných by mělo být možné i osvojení dětí z ústavů.