Malé lékárny si stěžují. ÚOHS prošetří trh s léky

Výsledkem by mělo být zjištění, zda český trh neovládají kartely, zda se při distribuci léčiv dodržuje zákon či zda neselhávají instituce, které na to mají dohlížet.

„Po svém nástupu jsem se rozhodl, že provedeme sektorové šetření trhu s léčivy. Tento nástroj nám umožňuje podívat se na to, jak fungují dodavatelské a odběratelské vztahy, cenová politika, jakým způsobem regulátor zasahuje svými opatřeními do toho trhu. Tedy v průběhu tohohle roku začneme detailně monitorovat trh týkající se farmacie, distribuce léků, dodavatelských vztahů a tak dále,“ sdělil Právu předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna.

Prezident komory Aleš Krebs snahu ÚOHS s povděkem kvituje. „Je to správná cesta. Budeme na tom velmi rádi spolupracovat, protože to jsou věci, které považujeme za důležité, takže za nás jsme připraveni,“ řekl Právu Krebs. „Očekáváme svolání jednání ze strany antimonopolního úřadu,“ dodal.

Právo koncem minulého týdne přineslo zprávu o tom, že ne všechny lékárny, zejména ty menší, které nespadají pod řetězce, dostávají od distributorů léky, které potřebují pro své pacienty. A to i přesto, že na to mají ze zákona nárok. Řešit by to měl SÚKL, na který se některé společnosti s tímto problémem obrátily, avšak neúspěšně.