Malé děti hendikep neřeší, válčí za inkluzi mladá žena

Bára Antonovičová (27) je sama od narození upoutaná na vozík a k většině každodenních činností potřebuje pomoc asistenta. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (MU), loni získala mandát Mladé delegátky ČR do OSN a přednášela v New Yorku i u nás o tom, jak důležité je začleňovat děti se zdravotním postižením mezi vrstevníky bez postižení, a to nejen ve školní lavici, ale i při volnočasových aktivitách.