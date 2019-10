Maláčová: Zálohované výživné je signál, že stát pomůže lidem v nouzi

„Situace samoživitelek je beznadějná. Kdo ji nezažil, nedokáže si ji vůbec představit. Vyrůstá tu generace dětí, které nic neprovedly, ale i když se jeden z rodičů snaží, tak mají špatný vztah k fungování společnosti,“ řekla novinářům ministryně.

Důvodem k zavedení zálohovaného výživného je podle ní signál společnosti, že pokud se člověk dostane do neřešitelné situace, stát ho nenechá na holičkách.

„Osobně bych preferovala, aby vymáhání práva v ČR fungovalo, ale za posledních šest let se pro to neudělalo vůbec nic,“ řekla Maláčová. Stát by měl po dlužnících výživné vymáhat zpětně, ale jak Maláčová připustila, na sousedním Slovensku, kde podobné opatření zavedli, se daří vymoci deset procent.

876 milionů pro 24 tisíc dětí

Jak už Novinky informovaly, zálohované výživné by se týkalo samoživitelek, jejichž partner neplatí soudem stanovené výživné po dobu minimálně dvou měsíců. Podle věku dítěte by činilo 15 až 25 procent průměrné mzdy. Podmínkou je, aby byla podána žádost na exekuci a aby dítě chodilo pravidelně do školy.

Finanční náklady už vláda dříve vyčíslila na 1,2 miliardy, podle Maláčové bude stát nakonec vydávat ještě méně, zhruba 876 milionů ročně. „Každý rok podpoříme 24 tisíc dětí,“ slíbila ministryně.