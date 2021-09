Maláčová: Trvám na plošném navýšení

V pondělí ráno proběhne jednání o platech zaměstnanců státní a veřejné sféry. Navrhujete plošné navýšení všem o 3000 korun. Koaliční partner, hnutí ANO, to vidí jinak. Trváte na svém a proč?

Hnutí ANO navrhovalo čistou nulu, tedy aby se platy nezvyšovaly vůbec. Mně jde ale o to, aby lidé viděli v peněženkách to, co se jim slíbí. Nejlepší je tak pevná částka.

A současně chci, aby si polepšili hlavně nízkopříjmoví státní zaměstnanci. Na ty má totiž reálná šestiprocentní inflace největší dopad. To znamená ošetřovatelky, pečovatelky, hasiči, policisté, pracovníci úřadů práce a sociálky, ale také kuchařky či uklízečky.

Jak jste k těm třem tisícovkám dospěli?

Je to výpočet dopadů reálné inflace a letos se platy a mzdy nezvedaly. A také je do toho započítán růst produktivity práce v národním hospodářství. To vše je zaokrouhlené na pevnou částku.

Ale minimálně u části státních zaměstnanců, například učitelů či v sociálních službách, platy rostly, nebo ne?

Řeknu to tedy ještě jinak. Po roce a půl pandemie si nedovedu představit, že bychom so­ciálním službám, policistům, hasičům nebo lidem, kteří vypláceli stovky tisíc ošetřovných, či úředníkům, co zachraňovali firmy, nenavýšili platy. Při takové reálné inflaci i zmrazení platů znamená faktické snížení.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připouští navýšení o 3,5 procenta…

No, ministryně Schillerová o tom mluví od tohoto čtvrtka. Několik měsíců říkala, že státní zaměstnanci nedostanou ani korunu navíc. Je dobře, že se umoudřila. Nyní mluví o 3,5 procenta. A já říkám, že v okamžiku, kdy je reálná inflace šest procent, jsou 3,5 procenta mimo realitu.

Ministryně Schillerová řekla, že připraví i variantu kombinující procentní a pevné navýšení. To by bylo pro vás přijatelné?

Chci pevnou částku. Jinak se zase zopakuje situace z minulých let, kdy se lidem slíbí třeba pět procent a oni to v peněženkách neuvidí, protože se to rozdělí jen manažerům. Nebo lidé budou počítat s navýšením celého platu, ale ono se to bude týkat jen tarifů. Chci, aby to bylo srozumitelné, aby lidé věděli, co mají očekávat. Proto ta pevná částka.

A co když dojde k patu nebo vás ANO na vládě přehlasuje?

Hnutí ANO chtělo nulu. Teď se posouváme, to je dobře. Neměli bychom se hádat nebo jít na sílu. Pojďme pomoci státním zaměstnancům, kteří stáli v první linii. Jde mi zejména o nízkopříjmové lidi. Nechtěla bych, aby se manažerům zvedly platy o pět tisíc a kuchařkám, uklízečkám, knihovníkům o tisícovku. To je špatně.

Takže v pondělí by mělo dojít k dohodě za jakýchkoliv okolností?

Musí to jít do konce září se státním rozpočtem. Takže by bylo super, kdyby to bylo v pondělí a měli bychom konečně jasno. Ještě nás totiž čeká minimální mzda. Ale jsem ráda, že premiér Babiš vyslyšel můj apel, abychom nepohrdali odboráři. Já jsem se s nimi setkala několikrát, ale musí se s nimi sejít i ostatní členové vlády, abychom našli shodu.

Budete v pondělí na schůzce jednat i o té zmiňované minimální mzdě, kde navrhujete navýšení z 15 200 na 18 tisíc korun?

Napřed budeme mít setkání k platům ve veřejné sféře. To je separé jednání. A o dvě hodiny později bude tripartita, kde bychom měli diskutovat o minimální mzdě. Já už tři roky říkám, že bychom o ní měli mít jasno vždycky do konce září, než bude hotový rozpočet na příští rok, a že bychom měli mít pevný mechanismus jejího navyšování. Bohužel ani jedno se nám zatím nedaří. Nezapomeňte, že nárůstem minimálky na 18 tisíc korun si polepší řidiči a prodavačky nebo dělníci o tisíce.

Kritici poukazují na to, že průměrný plat ve státní správě je vyšší než průměrná mzda ve firmách. Je to správné?

Je to logické, protože ve veřejné sféře je mnohem vyšší vzdělanostní struktura. Jsou tam učitelé, lékaři, prostě více vysokoškoláků… A proto je tam i vyšší finanční ohodnocení.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že bude požadovat navýšení učitelům o pět procent, aby se tak udržel náskok před ostatními odvětvími veřejné sféry. Podpoříte jej?