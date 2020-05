Maláčová se osvědčila dvojnásob, o Vojtěchovi mám pochybnosti, říká Hamáček

V pondělí dojde k největšímu rozvolnění restrikcí. Máme vyhráno?

Neřekl bych, že máme vyhráno. K tomu dojde tehdy, až budeme mít na virus vakcínu nebo lék. Každopádně ale platí, že první vlnu epidemie jsme zvládli a v tuto chvíli jsou čísla dobrá.

Takže jste si přece jenom oddechl. Povězte, jaká tak byla vaše nejhorší zkušenost z uplynulých týdnů?

Asi chvíle, kdy jsme měli zaplaceny tři čtvrtě miliardy za ochranné pomůcky a ty byly ještě na cestě. To byly nervy, které pracovaly celý ten týden od 14. do 21. března, kdy začínala ta obrovská logistická operace. A druhá nejhorší zkušenost byla ta, když se objevili všichni ti chytří a začali nám radit, jak jsme to mohli udělat jinak.

Co říkají vaše modely a prognózy na případnou druhou vlnu?

Modely, které máme k dispozici, byly postaveny na rychlosti šíření viru v zemích, které byly před námi. Takže by asi platily pro situaci, že by virus postupoval stejně.

Ale odpovědět na otázku, jestli a případně kdy nás čeká druhá vlna, to se asi nedá namodelovat. Každopádně stále platí to, že situace se dá přirovnat k životu s tygrem v kleci. Ta šelma teď spí někde v koutě a my se teď musíme připravit na to, až se probudí, a přemýšlet, jak ji nakrmit, aby nás nesežrala.

S čím tedy počítat, pokud se tygr v kleci probudí?

V případě, že by se epidemie znovu objevila, byla by reakce určitě cílenější. Minimálně v začátku by nejspíš nepřicházela v úvahu nějaká plošná opatření, jako tomu bylo v uplynulých týdnech.

Jsme lépe připraveni z hlediska ochranných prostředků, jsme lépe připraveni díky nasazení chytrých technologií, jako je třeba chytrá karanténa. Neboli předpokládám, že reakce by byla lokálnější. Mělo by nastoupit řešení situace přímo v ohnisku případné nákazy a plošná opatření by byla až tou poslední možností.

V posledních dnech se hraje o otevření hranic a možnost cestování.

Tady jsou dvě klíčová data. Prvním je půlnoc z 25. na 26. května.

Tím momentem, jak jsme se ve vládě dohodli, byť se tím ještě budeme v pondělí zabývat, ukončíme režim stálých kontrol. To umožní otevřít víc hraničních přechodů, takže policie nebude kontrolovat při vstupu do republiky každého, ale půjde o kontroly namátkové. To je model, který má Rakousko. Současně ale budou platit příslušná opatření – tedy pro vstup do republiky bude nutný negativní test na koronavirus.

Druhé klíčové datum, ke kterému směřujeme, je 15. červen. Probíhají jednání s Německem, Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem, aby k tomuto datu veškerá omezení na hranicích padla úplně.

Neboli návrat k Schengenu před koronavirem a konec testů?

Přesně tak.

Nebojíte se, že do republiky by mohli bez problémů cestovat lidé s nákazou?

V této fázi je to o tom, že kdokoli přijede do České republiky a nespadá pod nějaké výjimky, musí mít u sebe negativní test na koronavirus. To je dostatečná ochrana. Po 15. červnu se to rozvolní, nicméně předpokládám, že i v okolních zemích situace z hlediska nakaženosti bude tak dobrá, že riziko bude minimální.

Vy sám se chystáte vyrazit na dovolenou do ciziny?

Žádnou zahraničí dovolenou neplánuji.

Od začátku pandemie jste patřil spíš k opatrnějším členům vlády a vázal jste rozvolňování režimu na chytrou karanténu. V pondělí jste ve vládě projednávali mate­riál ministerstva zdravotnictví, z něhož vyplývá, že po odchodu mediků a vojáků z týmu tohoto projektu bude možné dělat každodenně 180 až 230 případů místo dosavadních 300 až 400. Je to dostatečný počet?

Mezi opatrnější patřím stále. Odpověď na vaši otázku by asi mělo dát ministerstvo zdravotnictví…

Ptám se vás proto, že jste se na chytrou karanténu odvolával, ale její parametry se mění.

Vzhledem k tomu, že počet mezidenních nárůstů je nižší, než byl v době, kdy krize vrcholila, tak by to asi mělo být dostatečné. Pro mě je klíčové, že ministerstvo zdravotnictví převzalo odpovědnost za projekt chytré karantény, takže je na něm, zda počet kontrol bude navýšen.

Část opozice upozorňuje na možnost zneužití dat z tohoto projektu, která jsou od mobilních operátorů a bank, přičemž technologii vládě poskytly soukromé subjekty. Jsou obavy namístě a opravdu nemůže docházet k úniku citlivých informací?

Nad tím vším dohlíží vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, podporu poskytuje Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a všichni odborníci, kteří jsou v tom zapojeni, garantují, že ke zneužití dojít nemůže.

Premiér Babiš před týdnem v rozhovoru pro Právo řekl, jak jsou vaše vztahy díky krizi výborné, jak jste se dobře poznali, málem vás vykreslil jako bratry v triku. Platí to i v opačném případě?

Naše koaliční vládnutí není o tom, že si budeme spolu s panem premiérem stavět dvojdomek. Je to spolupráce, která vznikla na základě voleb a politické reality. Já nijak nezastírám, že ta krize naši vzájemnou spolupráci posílila. V krizových momentech vždy prochází vztah nějakým testem. Ukázalo se, že jsme ve vládě schopni spolupracovat, společně pracovat tak, aby to fungovalo.

Na druhou stranu Babiš opakovaně ostře útočí na ministryni práce a vaši stranickou místopředsedkyni Maláčovou. Stále platí, co jste mi říkal v rozhovoru před měsícem, že za svými ministry plně stojíte a nevidíte žádný důvod pro nějaké personální změny?

Nevidím jakýkoli důvod pro změny. Vládní tým soc. dem. se osvědčil a Jana Maláčová dvojnásob. Jestli je nějaký program naprosto bez problémů, tak je to program Antivirus, který zachránil 450 tisíc pracovních míst. Takže Janě Maláčové patří pochvala, a nikoli kritika.

Ze strany pana premiéra je to evergreen. Oni si spolu prostě nesedli, ale úkolem politiků je povznést se nad nějaké osobní emoce a věcně spolupracovat. Já jsem s prací Jany Maláčové naprosto spokojen.

Ono to vypadá, že si nesedla nejen s premiérem, ale i s jinými členy vlády. Třeba ministryně Benešová ji v rozhovoru pro Právo taky kritizovala za nekolegiálnost.

Víte dobře, že se vždy bráním tomu, abych hodnotil své vládní kolegy. Dosud to drželo i hnutí ANO, a pokud se rozjede ta tendence, že se budeme vzájemně hodnotit, tak určitě budu mít co říct k výkonům kolegů z ANO.

Šušká se, že byste se s Babišem mohli dohodnout na jistém obchodu – vy pustíte Maláčovou a on svého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Je to tak?

Žádný takový obchod ne­existuje. Je to nesmysl. Pokud by to tak mělo být, pak by to bylo pro soc. dem. velmi nevýhodné. Znamenalo by to, že bychom se zbavili špičkové ministryně a odešel by někdo, o jehož výkonech v krizi mám své pochybnosti. Myslím tím ministra Vojtěcha.

Takže Vojtěch je podle vás neschopný a neosvědčil se?

Už při našem posledním rozhovoru jsem říkal, že pokud jde o spolupráci, tak na ministerstvu zdravotnictví vidím velký prostor pro zlepšení. Za tím si stále stojím.

Ani za poslední týdny se to nezlepšilo?

Opravdu ne.

Co váš ministr zahraničí Petříček, do kterého se ve čtvrtek v rozhovoru pro MFD pustil prezident Zeman s tím, že nedodržel slib zbavit se Miroslava Pocheho, a že pokud by byl on premiér, dal by přednost jinému kandidátovi. Je jeho vládní angažmá ohroženo?

Když jsem před nedávnem hovořil s panem premiérem o zahraniční politice, tak si práci ministra Petříčka pochvaloval. Řekl bych, že z tohoto mraku pršet nebude.

Copak neplatí, že premiér je schopen často změnit názor? Stačí si vzpomenout na příběh exministrů dopravy Ťoka nebo Kremlíka, které taky do poslední chvíle chválil, a jak to nakonec dopadlo.

To je možné, ale stále platí koaliční smlouva, která říká, že nominace soc. dem. je věcí soc. dem.

Vy jste s fungováním ministra Petříčka spokojen?

Jsem spokojen s tím, jak funguje ministerstvo zahraničí. Myslím, že v krizi se ukázalo jako velmi schopné, zvlášť jak úspěšně zorganizovalo repatriaci našich lidí ze zahraničí. Takže mu nemám co vytknout.

Zdá se, že přes slova o jednom týmu hrajete jako vládní strany opět na vlastní triko. Viz případ ministryně Maláčové, která přišla s nápadem na zvýšení minimální mzdy, ale dřív, než to probrala v koalici, se s tím pochlubila na veřejnosti. Stejně třeba jako s úmyslem snížit platy politiků. Premiér pro změnu zase začal slibovat ulehčení práce kadeřníkům apod.

Taková je přece standardní politika. Každý člen vlády dělá svou práci a informuje o tom. Myslím, že byste vy jako média těžce nesli, kdybychom vám takové věci nesdělovali. Takže z mého pohledu na tom nevidím nic špatného.

Co říkáte na nové angažmá náměstka ministra zdravotnictví Prymuly, který se má stát vládním zmocněncem pro zdravotnictví?

Sledoval jsem tu debatu kolem ohlášeného odchodu profesora Prymuly a docela jsem byl zvědav, jak to dopadne. A dopadlo to tak, že vlk se nažral a koza zůstala celá.

Jak to myslíte?

Pan ministr Vojtěch se zbavil svého viditelného náměstka a pan premiér Babiš neztratil za ANO nejvýraznější tvář celé krize.

Máte s jeho novou funkcí problém?

Budu se ve vládě ptát, co pan Prymula bude v nové funkci dělat. Přijde mi trochu zvláštní mít zmocněnce pro zdravotnictví. To bychom také mohli udělat zmocněnce pro dopravu, pro hospodářství, pro spravedlnost a tak dále. Každý ministr by podle této logiky mohl mít svého zmocněnce. Takže znovu říkám, tuto konstrukci nechápu.

Navíc z mého pohledu už těch zmocněnců z ANO je moc. Pokud se nepletu, je mezi nimi paní Válková, pan Hnilička, teď pan Prymula, takže mám dojem, že hnutí ANO si tady vytváří ještě béčkovou vládu.

Neměl by mít stát zájem udržet si ve svých službách odborníky?

To určitě ano. Proto bych považoval za férovější, kdyby to pan premiér vyřešil výměnou na postu ministra zdravotnictví, ale do toho se mu asi nechtělo. Pan Prymula je skutečně odborník, vždy jsme byli schopni na této úrovni komunikovat. Po pravdě řečeno, část jeho frustrací chápu.

Ke krizové situaci se přidal ještě spor s Ruskem kvůli údajnému agentovi s ricinem. Chápu, že odmítáte kauzu komentovat, ale zeptám se na jedno: už jste přidělili ruskému diplomatovi policejní ochranu, jak o to požádala ambasáda?

Stále ji nemá, stále probíhají jednání s policií.

Něco tomu brání?

Nemohu to komentovat, to jsou všechno informace v utajovaném režimu, takže do novin nepatří.

Celý příběh jste probírali s poslanci bezpečnostního výboru, kteří jednomyslně vyjádřili v usnesení podporu českým bezpečnostním složkám. Budete tedy znovu jako vláda navrhovat povýšení šéfa BIS Koudelky do generálské hodnosti, což prezident Zeman už opakovaně odmítl?

Pokud to pan premiér navrhne, pak to podpořím.