Maláčová: Než začne kurzarbeit, měl by pokračovat Antivirus

Celé to už připomínalo nekonečný příběh. Důležité je, že v tuto chvíli posíláme návrh do Sněmovny. Tam očekávám poctivou debatu. Od toho tu máme legislativní proces.

Technicky je naše ministerstvo připravené to zrealizovat tak, jak jsme slíbili. Legislativní proces nemohu předjímat, máme na to pět týdnů. Zároveň do toho vpadnou krajské a senátní volby. Uděláme vše pro to, aby se to legislativně stihlo. Obecně považujeme za žádoucí, aby mezi Antivirem a kurzarbeitem nebyla žádná proluka. Nebudu předjímat, ale kdyby se legislativně kurzarbeit nestihl – udělám však pro jeho včasné zahájení maximum –, měl by tu mezeru, podle mého názoru, vyplnit Antivirus.