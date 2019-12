Maláčová chystá zpřísnění pro nezaměstnané

Zbývá jim jen doplatek na bydlení, který do jisté míry závisí na úsudku místních úředníků. Ještě mohou žádat o dávku mimořádné pomoci, a to třeba každý měsíc, ale opět záleží jen na úředníkovi, jestli ji schválí a v jaké výši.

„Otázkou je, za co je sankce vyškrtnutí z evidence udělena. V drtivé většině to není za odmítnutí nabídky práce nebo rekvalifikace. Je to vždycky za to, že ten člověk pozapomněl přijít na úřad práce v danou dobu a přišel jindy. Nebo třeba prostě nepřišel a omluvil se jinak než písemně,“ popsala Právu.