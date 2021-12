Maláčová: Až se změníme, voliči se vrátí

Příčin je mnoho. Nedokázali jsme prodat svou práci a té jsme udělali hodně. Spousta věcí, kvůli kterým si voliči váží odcházející vlády, jde za mnou, za ministerstvem práce a také za soc. demokracií. Dále za to může vnitřní rozhádanost, zpochybňování minulých rozhodnutí a také nejasná identita ČSSD. Proto říkám, že pokud se v soc. dem. nezmění úplně vše a půjdeme jen cestou kosmetických změn, tak to bude v budoucnu velmi složité.

Kdybych byla Andrej Babiš, tak bych říkala totéž. Ale historie a zkušenosti z celé Evropy ukazují, že jsme stále zapotřebí. A podle mého – 21. století bude stoletím soc. dem., protože problémy, které bude potřeba vyřešit, budou potřebovat systémové řešení. A to řešení se jmenuje společenská solidarita. Ukazuje se to v pandemii, ale i v otázkách, jako je stárnutí populace nebo revoluce na trhu práce vyvolaná digitalizací a robotizací, kde budou potřeba kolektivní řešení.

Musíme stranu vrátit do rukou všem členům, aby mohli přímo rozhodovat.

Ne. Piráti jsou dost nešťastný případ. Já jsem pro přímou volbu vedení a v důležitých otázkách má rozhodovat vnitrostranické referendum. O všech otázkách vést diskuse a ankety, aby vedení vědělo, co si straníci myslí. Chtěla bych, aby soc. dem. fungovala jako společenství, abychom se setkávali nejen na schůzích, ale i na společenských akcích nebo na plesech. Jako předsedkyně bych chtěla objíždět republiku a získávat lidi pro soc. dem. myšlenku.

Ve straně kolují zvěsti, že dojde k prodeji Lidového domu pod cenou. To nedopustím

Mám se s ním setkat a předám mu podrobný materiál o tom, co se povedlo a v čem by neměl ustat. Bude záležet na něm, jak se toho zhostí.

Státní rozpočet je ze čtyř pětin tvořen mandatorními výdaji, a ta pětina dělá asi 400 miliard. Budoucí vláda chce uspořit 80 miliard korun, což je pětina výdajů. To ušetřit nebude žádná legrace, protože roste inflace, ceny energií a také výdaje za covid. Jenom na ministerstvu práce budou na covidové programy potřeba další desítky miliard oproti rozpočtu, s kterým oni nesouhlasí. To mi nevychází. Buď budou muset zvednout daně, nebo měnit zákony a brát peníze lidem.

Odborníci napříč Evropou se shodují, že jiná cesta z pandemie než očkování není. Jinak nás to finančně zruinuje a umřou zbytečně další desítky tisíc lidí nejen na covid, ale i kvůli tomu, že se odkládají operace těžce nemocným lidem. Jsem ráda, že naše vláda jde cestou očkování. Jinak se z té šlamastyky nevymotáme.

Pracujeme se zkušeností, kterou mají ve Francii, tam po nařízení očkování zdravotníkům odešla pouze desetina procenta z nich. Ředitelé sociálních služeb nám teď v dotazníku dali za pravdu, že pokud to bude nařízené, tak odejde jen minimum lidí. Kdyby to nebylo nutné, tak bychom to nedělali, protože nejen ministři, ale i hejtmani a starostové čelí výhrůžkám a osočování.