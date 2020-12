Majitel mě nutil porušovat nařízení, chce se zahojit, vylíčila servírka z Brna

Již přes týden mohou mít restaurace a hospody otevřeno, byť za řady podmínek. Od středy se kvůli rostoucím číslům musí zavírat již ve 20 hodin, místo předchozích 22. Přibyl také zákaz prodeje a konzumace alkoholu na veřejnosti.

A právě toto opětovné zpřísnění restrikcí, které přišlo po několika týdnech, kdy provozovatelé museli mít zavřeno, již tak špatnou situaci hospodských nezlepšuje. To je může vést k porušování těchto nařízení.

Na redakci Novinek se obrátila servírka (redakce zná její jméno) z jedné brněnské restaurace, kterou právě majitel nutí porušovat vládní nařízení a vystavuje ji tak hrozbě pokuty.

Nikde se to nedodržuje, tak proč bychom to prý my měli dodržovat. servírka

„Bojím se toho, že přijde kontrola a já dostanu pokutu kvůli tomu, že musím plnit pokyny majitele, který mě nutí porušovat nařízení vlády týkající se například otevírací doby, kdy mám obsluhovat i po zavíračce. Prý se potřebují finančně zahojit,” svěřila se servírka, která si z obavy případného postihu nepřála zveřejnit své jméno.

Majitel restaurace, kde žena pracuje, nerespektuje ani nařízení týkající se využitelných kapacit zařízení. Podle zákona je možno místa zaplnit pouze z padesáti procent, avšak běžně je prý podnik obsazen ze 100 procent.

„Nikde v Brně ani v Praze se to prý nedodržuje, tak proč bychom to prý my měli dodržovat,” tlumočila zaměstnankyně vysvětlení svého nadřízeného. Neomezuje se prý ani počet lidí u jednoho stolu.

Nadřízený ženy se navíc rozhodl o víkendu v rámci zabíjačkových trhů prodávat svařené víno. Prodávat alkohol a pít jej na veřejnosti však není od středy možné.

Dá se předpokládat, že taková praxe funguje i v řadě jiných restauračních zařízení po celé republice. Problémem pro zaměstnance je to, že v případě kontroly hrozí pokuta nejen majiteli restaurace.

Jak upozornil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík, pokuta ve výši až 20 tisíc korun ve správním řízení hrozí jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, kteří alkohol nalijí. „Číšník nesmí nalívat a provozovatel nesmí prodávat,” uvedl Moravčík.

Možností obrany je minimum

Zaměstnanci podle advokáta Jaroslava Ortmana mají ze zákona možnost odmítnout například prodávat alkohol na trzích nebo pracovat po oficiální zavíračce v případě, že to odporuje současným zákonům. To je ale víceméně všechno.

„Takový pokyn by zaměstnanci neměli respektovat, je to porušení zákona. Majitel je fakticky nutí k protiprávní činnosti. Jinou možnost podle mě nemají než případně neuposlechnout pokyn, který je protiprávní. Nejlépe to udělat písemně, tedy napsat a pojmenovat, co a kdy jim bylo uloženo, a že to odporuje nouzovému stavu,” osvětlil pro Novinky Ortman.

Další možností je nahlásit příslušným správním orgánům, že v dané restauraci dochází k porušování vládních nařízení a jsou k tomu nuceni i zaměstnanci.

Obě výše zmíněné možnosti ale provozovatele jistě naštvou a zaměstnanci může hrozit výpověď. I kdyby by se nejednalo například o porušení pracovní kázně, Ortman připouští, že provozovatel má mnoho možností a dokáže najít mnoho zástupných důvodů, proč vztah ukončit.

„Jak může někdo porušovat pracovní kázeň, když respektuje zákony? Jsem povinen poslouchat pokyny zaměstnavatele, ale nemůžu tak udělat ve chvíli, kdy tím porušuju zákon. Nemůže mě nutit, abych v jednosměrné ulici jezdil v protisměru, to je absurdní. Nezůstával bych nikde, kde by mě nutili, abych se ve jménu zisku vystavoval nebezpečí postihu ve správním řízení. Je to blázinec a přes čáru,” uzavřel Ortman.

Majitel se zaručil? Nevymahatelné

Podobně hovoří i brněnský advokát Vít Křížka z advokátní kanceláře Křížka, Kuckirová Legal. Ten navíc upozorňuje na praxi, kdy se může stát, že se zaměstnavatel zaručí, například písemně smlouvou, svému podřízenému, že za něj v případě kontroly pokutu uhradí.

„K tomu jej zaměstnanec nikdy nedonutí, protože taková smlouva je protiprávní, protože sama o sobě je protiprávním jednáním, tudíž je neplatná,” varoval Křížka před chlácholivými nabídkami. Takovou dostala i výše zmíněná brněnská servírka.