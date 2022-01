Maďarské i polské problémy jako téma českého předsednictví, nastínil Bek

Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) by se ČR měla během předsednictví v Radě EU věnovat mimo jiné svobodě médií. Dotknout by se to přitom mohlo situace v Polsku a Maďarsku. V neděli to uvedl v Otázkách Václava Moravce v České televizi.