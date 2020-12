Lyžařská sezona začala, otevírá zlomek areálů

„Kolik skiareálů bude během víkendu v provozu nelze říci. Upřesňovat to budeme v příštích dnech. Půjde ale o desítky, odhadl bych tak maximálně třicet,“ míní ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

„Fronty budou vizuálně dlouhé, ale myslím, že o to víc to bude odsýpat. Pravidla jsme stanovili spolu s hygieniky, takže nebyl problém je aplikovat do běžného provozu. Všechna riziková místa budeme pravidelně dezinfikovat,“ přiblížil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Kontrolovat dodržování protiepidemických opatření se chystá policie.