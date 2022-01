Ludvík: Karantény úplně zrušme, nemá to smysl

Já se přiznám, že jsem na Radě poskytovatelů zdravotní péče navrhoval, aby se karanténa úplně zrušila, aby se nedělala. Protože už se stejně nedá dost dobře trasovat, takže to nemá smysl. Problém to dělá především ve školách, děti jsou neustále v karanténě doma. Já bych karantény nenařizoval, já bych prostě jen lidem řekl, aby když se cítí nemocní, tak zůstali doma. Ale to je můj osobní názor.