Lovec mrazů se letos rekordu už asi nedočká

Letos je to už devadesát let, co naměřili meteorologové v Litvínovicích u Českých Budějovic historicky největší mráz 42,2 stupně Celsia. Přes 45 let poté se snaží amatérský meteorolog, známý jako lovec mrazů, Antonín Vojvodík z Vimperku na Šumavě tento rekord překonat, když staví stanice na těch nejmrazivějších místech.