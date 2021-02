Linky darované z Tchaj-wanu začaly s výrobou respirátorů

První dvě tchajwanské linky do Česka dorazily na konci měsíce, do výrobního závodu GOOD MASK se dostaly ve středu večer. Od té doby technici pracovali na jejich zprovoznění. „Vzhledem k tomu, že jde o plně automatizované zařízení, tak tomu odpovídá i jeho složitost. S rychlým zprovozněním nám velmi pomohla naše prosincová cesta k výrobci linek, společnosti Autoland, kde jsme prošli důkladným zaškolením,“ uvedl Matěj Buzgo z české firmy InoCure, která paří mezi největší světové producenty nanomateriálů.

O jejich rozdělení bude rozhodovat především předseda Senátu Vystrčil. Putovat by mohly například do domovů důchodců, do sociálních a zdravotnických zařízení nebo do škol. Další podmínkou daru byla výroba z místních materiálů a proškolení u výrobce linek.