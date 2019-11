Likvidace munice ve Vrběticích: ještě sedm let a 100 milionů korun

Dalších sedm let práce a sto milionů korun. To je odhad, za jak dlouho a za kolik peněz by mělo být okolí vrbětického muničního skladu čisté. Uvádí to zpráva ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) pro vládu, kterou má Právo k dispozici. Navrhuje v ní, aby vláda poskytla od roku 2021 dotaci Zlínskému kraji ve výši 14,286 milionu korun ročně. Hotovo by tak mělo být třináct let po události.