Lijáky ochromily Liberec, některé ulice se musely uzavřít

Ve městě začalo před polednem intenzivně pršet a silný déšť má vydržet zhruba do 18:00, zcela ustat by ale měl až po půlnoci. Přívaly vody zvedly i hladinu Lužické Nisy v Liberci, kolísá ale zatím na prvním povodňovém stupni. „Mimo Liberec máme jen drobné jednotlivé události, v Hrádku nad Nisou je to čerpání vody z domu, jedno čerpání bylo v Raspenavě a v Jablonci jeden spadlý strom," doplnil mluvčí hasičů Libereckého kraje Jan Přerovský.