Lídr Prahy sobě Čižinský chce kandidovat na primátora

Nyní má PS zastupitele na magistrátu a v Praze 1 a 7. Do budoucna chce kandidovat v další asi desítce městských částí. Pro podání kandidátky musí sesbírat zmíněné množství podpisů.

„Máme už 20 000 podpisů a sběr jde lépe než předminule,“ řekl Čižinský. Celkem musí PS získat do začátku srpna příštího roku asi 95 000 podpisů. Letos ji kritizovali opoziční i koaliční zastupitelé za to, že podpisy sbírala ve stáncích před volebními místnostmi při říjnových volbách do Sněmovny. Čižinský kritiku odmítal.