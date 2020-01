Lidickým památníkem otřásají spory

„Na svou práci v památníku jsem hrdá,“ uvedla Lehmannová a dodala, že od ministra kultury dostala na výběr – buď odstoupí sama, nebo bude odvolána. Památník Lidice Lehmannová vedla necelé tři roky, a to od roku 2017. Instituci by teď měla dočasně vést její statutární zástupkyně Dagmar Kosová.

Ministerstvo na místo ředitelky památníku vypíše konkurz. Ministr kultury by si přál najít někoho, kdo má vztah k Lidicím a je schopen empatie a citlivosti. Nechce se ale plést do debaty historiků.

Ministr v úterý uvedl, že se rozkol mezi lidickými přeživšími a památníkem snažil řešit už loni. Lehmannové tenkrát podle svých slov řekl, že bez spolupráce s přeživšími nemá činnost památníku smysl. „Tehdy jsem řekl, že je to první úkol, který má, že se vztahy musí narovnat,“ uvedl podle ČTK Zaorálek.

Podle něj byla Lehmannová nucena k odsouzení a odmítnutí vědecké práce. „Pokud by tak učinila, popřela by demokratické, vědecké i občanské principy. Donucení k rezignaci tak vnímáme jako popírání historických faktů, politizaci vědy a kultury, a to za účelem politického klidu ministra kultury,“ vysvětlují v písemném vyjádření podpory ředitelce Památníku Lidice pracovníci instituce.