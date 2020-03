Lidé vykupují šicí stroje a domácí pekárny

Přestože se říká co Čech, to muzikant, kvůli vyhlášené karanténě se brzy začne říkat co Čech, to švadlena. Vzhledem k nedostatku roušek na trhu si je začalo celé Česko šít doma. Obchodníci hlásí enormní nákupy právě šicích strojů nebo domácích pekáren.