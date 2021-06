Lidé svolávají pomoc pro Hodonínsko, sdílejí šokující videa

"Dá se projet do Mikulčic? Nevíte, jaká je situace v Pánově? Víte něco o požáru v Lužicích?" na facebookovém profilu Hodoňáci se lidé snaží zjistit, jak vypadá situace v jejich okolí, ale třeba i to, zda mají v pátek poslat děti do školy. Sdílejí také fotografie a videa z postižených míst i záběry tornáda, které se Hodonínskem prohnalo. Šokující záběry tornáda sdílel na Twitteru i portál Intersucho.cz.